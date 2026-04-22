Новий графік руху транспорту в Луцьку має покращити координацію між різними видами перевезень.

Новий графік руху транспорту в Луцьку запроваджено із 21 квітня — зміни торкнуться тролейбусного маршруту №4, що сполучає залізничний вокзал із районом Вересневе, передає Politeka.

Рішення ухвалили для узгодження з оновленим розкладом поїздів, які проходять через станцію «Луцьк». Йдеться про напрямки Ковель – Луцьк – Здолбунів, Ківерці – Горохів та інші рейси.

У міській раді пояснюють, що коригування дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки та уникати тривалого очікування після прибуття потягів.

Оновлений розклад враховує години приїзду та відправлення залізничного транспорту, що особливо важливо для щоденних поїздок мешканців і гостей міста.

Для контролю руху транспорту радять користуватися цифровими сервісами, зокрема мобільними додатками «Сіті Кард», «City Bus» та «EasyWay», які показують актуальний час прибуття.

У мерії додають, що новий графік руху транспорту в Луцьку має покращити координацію між різними видами перевезень і зробити пересування містом більш зручним.

Крім того, в Луцьку також заговорили про подорожчання проїзду.

Департамент економічної політики підготував проєкт рішення, що передбачає встановлення вартості квитка на рівні 24 гривень. Пропозицію сформували на основі аналізу витрат і порівняння з іншими містами, подібними за кількістю населення та пасажиропотоком.

Водночас перевізники наполягають на тарифі в межах 25–30 гривень. Свою позицію вони аргументують зростанням цін на паливо, технічне обслуговування транспорту, запасні частини та оплату праці персоналу.

У міській раді наголошують, що подорожчання проїзду у Луцьку може стати необхідним кроком для запобігання скороченню рейсів і забезпечення безперебійних перевезень.

