Плановые и профилактические работы в электросетях стали причиной введения грагфиков отключения света в Винницкой области на 23 апреля.

Графики отключения света в Винницкой области на 23 апреля продлятся в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Плановые и профилактические работы в электросетях необходимы для поддержания стабильной работы и предотвращения возможных аварийных ситуаций. В этой связи утверждены графики отключения света в Винницкой области на 23 апреля, которые могут временно влиять на подачу электроэнергии в отдельных районах города, потому выключения не ослабеют.

С 9 до 17 часов исчезнет электричество в населенном пункте Студеныця, однако только на следующих улицах:

Жовтнева — 1, 3-5, 7-8, 10-11, 13-18, 20-27, 29-31, 33, 35-38, 41, 44-45, 48-50, 52-53, 53А, 56

Лисова — 1, 1А, 2-9, 11, 13-15, 17, 19, 21-25, 27

С 9 до 17 часов в селе Ланы будут продолжаться дополнительные отключения света. Они охватят следующие адреса:

Дружбы — 1-10, 12-13, 17-21, 23-24, 26, 26А, 27-33, 33А, 34-44, 46, 48-49, 51-55, 57А, 58-59, 72А, 82

Подильська — 1, 1А, 2, 5-7, 9А, 10-11, 14-18, 20-24, 26-29, 32, 35-37, 39, 39А, 39Б, 40, 40В

С 9 до 17 часов в селе Бушынка на многие часы исчезнет электричество. Отключения будут продолжаться по адресам:

Грушевського — 4, 13, 20, 25

Д. Нечая — 73

Жовтнева — 9

И. Богуна — 1-4, 6, 13-15, 18-19, 24, 26-27, 29, 31-33, 35-37, 39, 41-43, 45, 47-51, 53-55, 58, 61, 66-68, 70, 73-75, 77, 80, 82-84, 86-90, 93, 95, 99-101, 103-105, 107-108, 110-111, 113, 115, 117, 119, 121-122, 124, 127-128, 130-133, 135, 140, 144, 172, 174

Леси Украинкы — 10

Свободы — 4, 6, 10, 10А, 10Б, 11-13, 16

пров. Леси Украинкы — 3-4, 8-9

С 9 до 17 часов будут действовать дополнительные графики отключения света, охваченные населенным пунктом Урожайне. Обесточат такие улицы:

И. Франка — 1-8, 8А, 10-14, 16-17, 21, 23, 25, 27А, 29, 31-32, 35, 37

Лысенка — 1-2, 9

Лисова — 1-5А, 6-7, 9, 13, 15, 17, 19

Садова — 2, 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Свободы — 1, 1А, 13

Шевченка — 1-6, 8, 10-13, 15, 17-18, 20-24, 26-35, 39-43, 43А, 46-49, 51-56, 56А, 59-69, 72-74, 76, 80-84, 86-93, 96-100, 102-103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Шкильна — 2, 4, 6, 10, 16, 20.

