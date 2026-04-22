Планові та профілактичні роботи в електромережах стали причиною впровадження грагфіків відключення світла у Вінницькій області на 23 квітня.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Планові та профілактичні роботи в електромережах є необхідними для підтримання стабільної роботи та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 квітня, які можуть тимчасово впливати на подачу електроенергії в окремих районах міста, тому вимкнення не послабнуть.

З 9 до 17 години зникне електрика в населеному пункті Студениця, проте лише на наступних вулицях:

Жовтнева — 1, 3-5, 7-8, 10-11, 13-18, 20-27, 29-31, 33, 35-38, 41, 44-45, 48-50, 52-53, 53А, 56

Лісова — 1, 1А, 2-9, 11, 13-15, 17, 19, 21-25, 27

З 9 до 17 години в селі Лани триватимуть додаткові відключення світла. Вони охоплять такі адреси:

Дружби — 1-10, 12-13, 17-21, 23-24, 26, 26А, 27-33, 33А, 34-44, 46, 48-49, 51-55, 57А, 58-59, 72А, 82

Подільська — 1, 1А, 2, 5-7, 9А, 10-11, 14-18, 20-24, 26-29, 32, 35-37, 39, 39А, 39Б, 40, 40В

З 9 до 17 години в селі Бушинка на багато годин зникне електрика. Відключення триватимуть за адресами:

Грушевського — 4, 13, 20, 25

Д. Нечая — 73

Жовтнева — 9

І. Богуна — 1-4, 6, 13-15, 18-19, 24, 26-27, 29, 31-33, 35-37, 39, 41-43, 45, 47-51, 53-55, 58, 61, 66-68, 70, 73-75, 77, 80, 82-84, 86-90, 93, 95, 99-101, 103-105, 107-108, 110-111, 113, 115, 117, 119, 121-122, 124, 127-128, 130-133, 135, 140, 144, 172, 174

Лесі Українки — 10

Свободи — 4, 6, 10, 10А, 10Б, 11-13, 16

пров. Лесі Українки — 3-4, 8-9

З 9 до 17 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла, що охоплять населений пункт Урожайне. Знеструмлять такі вулиці:

І. Франка — 1-8, 8А, 10-14, 16-17, 21, 23, 25, 27А, 29, 31-32, 35, 37

Лисенка — 1-2, 9

Лісова — 1-5А, 6-7, 9, 13, 15, 17, 19

Садова — 2, 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Свободи — 1, 1А, 13

Шевченка — 1-6, 8, 10-13, 15, 17-18, 20-24, 26-35, 39-43, 43А, 46-49, 51-56, 56А, 59-69, 72-74, 76, 80-84, 86-93, 96-100, 102-103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Шкільна — 2, 4, 6, 10, 16, 20.

Останні новини України:

