Подорожание проезда в Николаевской области утвердили в Первомайске после публикации обновленного проекта регуляторного акта по тарифам на перевозку пассажиров в городских автобусах, сообщает Politeka.

Документ подготовило управление экономики аппарата исполнительного комитета городского совета.

Проект предусматривал установление единого тарифа для всех перевозчиков, работающих в рамках Первомайского городского территориального общества.

Речь идет о юридических лицах и физических лицах предпринимателей, обслуживающих маршруты общего пользования как в обычном режиме, так и в формате маршрутного такси.

После принятия решения о подорожании проезда в Николаевской области стоимость одной поездки составляет 16 грн.

транспорта, автобус, общественный транспорт

Основанием для пересмотра тарифов стали новые экономические расчеты, предоставленные самими перевозчиками.

Они учитывают рост расходов на топливо, выросший более чем на 10%, повышение стоимости технического обслуживания транспорта, а также увеличение расходов на оплату труда.

Отдельно отмечается необходимость избежать перебоев в перевозках, которые уже начали проявляться в последнее время.

С обращениями о подорожании прохода в Николаевской области к городским властям обращались предприятия ЧП «Автореал», ООО «Голта Автотранс», ЧП «Евротранс Юг», ФЛП Люхнич П.П. и ЧП "Талисман".

Они заявляли об убыточности работы в нынешних условиях и по-прежнему настаивали на повышении стоимости проезда до 20 грн. В то же время в городском совете требовали экономического обоснования, и первым рассматриваемым вариантом был тариф на уровне 13 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаевской области: жителям сообщили о новых трудностях

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве: чего ждать от поднятия цен

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.