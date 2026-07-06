В одном из городов Николаевской области обнародован проект решения о подорожании проезда, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Николаевской области утвердили в Первомайске после публикации обновленного проекта регуляторного акта по тарифам на перевозку пассажиров в городских автобусах, сообщает Politeka.

Документ подготовило управление экономики аппарата исполнительного комитета городского совета.

Проект предусматривал установление единого тарифа для всех перевозчиков, работающих в рамках Первомайского городского территориального общества.

Речь идет о юридических лицах и физических лицах предпринимателей, обслуживающих маршруты общего пользования как в обычном режиме, так и в формате маршрутного такси.

После принятия решения о подорожании проезда в Николаевской области стоимость одной поездки составляет 16 грн.

Основанием для пересмотра тарифов стали новые экономические расчеты, предоставленные самими перевозчиками.

Они учитывают рост расходов на топливо, выросший более чем на 10%, повышение стоимости технического обслуживания транспорта, а также увеличение расходов на оплату труда.

Отдельно отмечается необходимость избежать перебоев в перевозках, которые уже начали проявляться в последнее время.

С обращениями о подорожании прохода в Николаевской области к городским властям обращались предприятия ЧП «Автореал», ООО «Голта Автотранс», ЧП «Евротранс Юг», ФЛП Люхнич П.П. и ЧП "Талисман".

Они заявляли об убыточности работы в нынешних условиях и по-прежнему настаивали на повышении стоимости проезда до 20 грн. В то же время в городском совете требовали экономического обоснования, и первым рассматриваемым вариантом был тариф на уровне 13 грн.

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