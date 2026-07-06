В одному з міст Миколаївської області оприлюднили проєкт рішення про подорожчання проїзду, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області ухвалили у Первомайську після публікації оновленого проєкту регуляторного акта щодо тарифів на перевезення пасажирів у міських автобусах, повідомляє Politeka.

Документ підготувало управління економіки апарату виконавчого комітету міської рад.

Проєкт передбачав встановлення єдиного тарифу для всіх перевізників, які працюють у межах Первомайської міської територіальної громади.

Йдеться про юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, що обслуговують маршрути загального користування як у звичайному режимі, так і у форматі маршрутного таксі.

Після ухвалення рішення про подорожчання проїзду в Миколаївській області вартість однієї поїздки становить 16 грн.

Підставою для перегляду тарифів стали нові економічні розрахунки, які надали самі перевізники.

Вони враховують зростання витрат на пальне, яке виросло більш ніж на 10%, підвищення вартості технічного обслуговування транспорту, а також збільшення витрат на оплату праці.

Окремо наголошується на необхідності уникнути перебоїв у перевезеннях, що вже почали проявлятися останнім часом.

Зі зверненнями щодо подорожчання прохзду в Миколаївській області до міської влади зверталися підприємства ПП «Автореал», ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Євротранс Юг», ФОП Люхнич П.П. та ПП «Талісман».

Вони заявляли про збитковість роботи в нинішніх умовах і раніше наполягали на підвищенні вартості проїзду до 20 грн. Водночас у міській раді вимагали економічного обґрунтування, і першим варіантом, який розглядали, був тариф на рівні 13 грн.

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