Подорожание проезда в Николаевской области рассматривается как вынужденный шаг для покрытия растущих эксплуатационных расходов.

Удорожание проезда в Николаевской области зафиксировано в Вознесенске, где с 1 июля начали действовать обновленные тарифы на городские автобусные перевозки после решения исполнительного комитета, передает издание Politeka.

Согласно принятому документу, полная стоимость билета составляет 20 гривен, а льготный тариф – 10 гривен. Условия для пассажиров, имеющих право на льготный проезд, остаются по-прежнему.

В городском совете отмечают, что пересмотр расценок обусловлен ростом расходов перевозчиков. Речь идет о подорожании горючего, запасных частей, техническом обслуживании транспорта и увеличении фонда оплаты труда водителей и персонала.

Чиновники подчеркивают, что обновленные тарифы должны обеспечить стабильную работу общественного транспорта, поддержание технического состояния автобусов и безопасную перевозку пассажиров.

В этом контексте удорожание проезда в Николаевской области рассматривается как вынужденный шаг для покрытия растущих эксплуатационных расходов и сохранения регулярности движения маршрутов в общине.

Новые тарифы официально начали действовать с 1 июля 2026 г. в соответствии с решением исполнительного комитета Вознесенского городского совета.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

Также следует отметить, что, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на производителей и переработчиков.

Источник: Суспільне

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