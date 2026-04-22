Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 апреля 2026 года предусматривают, что некоторые жители региона останутся без электроэнергии на 10 часов.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на четверг, 23 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

Эти обесточения будут связаны с поведением плановых профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения.

В частности, по данным ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", в Днепре графики отключения света 23 апреля будут применяться для домов по следующим адресам: ул. Академика Янгеля, 1, 3, 5; Новокрымская, 2, 2А, 2Б; Братьев Горобцев, 51, 53; Макарова, 1, 1Б, 2А, 4А; Надежды Алексеенко, 114.

Кроме того, в четверг плановые обесточения пройдут с 7:30 до 18:00 в городе Кривой Рог для некоторых домов по ул. Генерала Безручко, Василия Биднова, Левицкого, Мартовича, Мирослава Андрущука, Озерная, Олега Куприянца, Олега Рычкова, Федора Дацко, а также г. Апостолово (ул. Ветеранов, Центральная), пишет Politeka.

Также, по данным ДТЭК, графики отключения света 23 апреля 2026 года, связанные с плановыми работами в электросетях, коснутся города Каменское Днепропетровской области. Там с 8 до 18 часов частично будут обесточены дома по улицам Нагорная, Колеусовская, Федора Бульбенко, Кольцевая, переулки 1 и 3 Польский, 2, 3, 4, 5 Колеусовский, 2 Федора Бульбенко.

