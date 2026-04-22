Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 квітня 2026 року передбачають, що деякі мешканці регіону залишаться без електроенергії на 10 годин.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на четвер, 23 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ці знеструмлення будуть повʼязані з поведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання.

Зокрема, за даними ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", у Дніпрі графіки відключення світла 23 квітня застосовуватимуть для будинків за такими адресами: вул. Академіка Янгеля, 1, 3, 5; Новокримська, 2, 2А, 2Б; Братів Горобців, 51, 53; Макарова, 1, 1Б, 2А, 4А; Надії Алексєєнко, 114.

Крім того, в четвер планові знеструмлення відбуватимуться з 7:30 до 18:00 в місті Кривий Ріг для деяких будинків по вул. Генерала Безручка, Василя Біднова, Левицького, Мартовича, Мирослава Андрущука, Озерна, Олега Купріянця, Олега Ричкова, Федора Дацка, а також м. Апостолове (вул. Ветеранів, Центральна), пише Politeka.

Також, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 23 квітня 2026 року, повʼязані з плановими роботами в електромережах, торкнуться міста Камʼянське Дніпропетровської області. Там із 8 до 18 години частково буде знеструмлено будинки по вулицях Нагірна, Колеусівська, Федора Бульбенка, Кільцева, провулки 1 і 3 Польський, 2, 3, 4, 5 Колеусівський, 2 Федора Бульбенка.

