Графики отключения света в Кировоградской области на 24 апреля продлятся по десяткам адресов.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

В Кировоградской области 24 апреля вводятся плановые графики отключения света, которые будут носить исключительно технический характер. Ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Речь идет о комплексе инженерных мероприятий, направленных на модернизацию электросетей, повышение их надежности и бесперебойности работы.

В селе Григоровка с 09:00–17:00 часа будут выключать электричество, но только по отдельным адресам. Света не будет на улицах:

Дибровна — 41

Лыбидська — 3-5, 7, 7А, 10-12, 32, 38, 42, 46, 52

Озерна — 2, 6, 8, 14, 16

С 09:00–17:00 часы будут продолжаться в селе Иванивка. Обесточат следующие улицы:

Зоряна — 5, 11, 19

Польова — 2-5, 7-8, 11, 13, 16, 18, 20, 28, 31, 34-35, 47-48

Свитанкова — 2, 5, 11, 19

С 09:00–17:00 часы будут выключать электричество в населенном пункте Лозуватка, однако только в домах, расположенных на улицах:

Весняный пров. — 14

Жытня — 25, 30

Кленова — 2, 2А, 6, 14

Пшенычна — 16, 25

Степовый пров. — 8

Шкильна — 1

Яблунева — 2, 4, 21

Ягидна — 6, 10, 15, 22, 26, 46

С 09:00-21:00 (на 12 часов подряд) исчезнет электричество в городе Олександрия. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Андрия Демченка — 1, 3-4, 6-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30

Евгена Чыкаленка — 1, 3, 6-13, 15-16, 18-42, 42А

Марии Козынець — 1-7, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28

Васыля Выбрыка — 1-3, 3А, 5, 7-8, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 35, 37

Мыхайла Донця — 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-11, 13-19, 21, 23, 25

Олександра Козьмы — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Остапа Вышни — 6

Самийла Велычка — 1-2, 8, 27, 31, 35, 91

Фабрычна — 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31-32, 32А, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55

Анатолия Перепади — 1К1, 1К3-1К5, 7-12, 14-15, 17-30, 32-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-76, 78-101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125, 131, 133

Джерельна — 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22

Дмытра Вышневецького — 2-11, 14-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Попова пров. — 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26

Борыса Нечерды — 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15

Бори Бєлого пров. — 1, 4

Будивельныкив просп. — 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31

Вавилова пров. — 1, 3-4, 6-10, 14, 16

Володымыра Коляды пров. — 1-12, 14

Героив Крут — 3, 6-7, 10-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48

Героив Рятувальныкив — 1-2, 4-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42

Гориховый пров. — 12

Грабовського пров. — 4, 6, 8, 10, 12

Ивана Багряного — 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9

Ивана Выговського — 3-19, 22, 24

Илли Зверева — 3, 6-8, 10

Илли Шевченка — 5, 9-10, 12

Карпа Хазана пров. — 1-4

Квиткова — 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53

Кленова — 3-4, 10

Котляревського — 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21

Крынычна — 3, 11

Леонида Коваленка — 1-6, 8-11, 13-18, 20, 22, 24, 26

Лисова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Маруси Чурай — 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17, 19-24, 27-33, 35, 37-39, 41-46, 48

Мыколаивська — 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 21-24, 26, 28-32, 34, 37, 39

Мыколы Борысова — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30

Мыколы Стрельцова пров. — 2, 4, 8, 10

Мыру — 1-7, 9, 11-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69

Молодижный пров. — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 5-8, 8А, 9-12

Нагорна — 2-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41

Неонилы Бузаньовои — 5, 7, 9

Новопразьке шосе — 97-125, 129, 131, 133

Ноя Морозовського пров. — 1-5, 7

Одеська — 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36

Озерна — 1, 5, 9, 13

Озирный пров. — 4, 6

Пырогова пров. — 3-7, 9, 15, 17

Порфырия Вострыкова пров. — 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30

Рєпина — 1А, 2, 2А, 3-4, 6-8, 10-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28, 30

Стороживська — 2-33

Черкаська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37.

