Графики отключения света в Кировоградской области на 24 апреля продлятся по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
В Кировоградской области 24 апреля вводятся плановые графики отключения света, которые будут носить исключительно технический характер. Ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Речь идет о комплексе инженерных мероприятий, направленных на модернизацию электросетей, повышение их надежности и бесперебойности работы.
В селе Григоровка с 09:00–17:00 часа будут выключать электричество, но только по отдельным адресам. Света не будет на улицах:
- Дибровна — 41
- Лыбидська — 3-5, 7, 7А, 10-12, 32, 38, 42, 46, 52
- Озерна — 2, 6, 8, 14, 16
С 09:00–17:00 часы будут продолжаться в селе Иванивка. Обесточат следующие улицы:
- Зоряна — 5, 11, 19
- Польова — 2-5, 7-8, 11, 13, 16, 18, 20, 28, 31, 34-35, 47-48
- Свитанкова — 2, 5, 11, 19
С 09:00–17:00 часы будут выключать электричество в населенном пункте Лозуватка, однако только в домах, расположенных на улицах:
- Весняный пров. — 14
- Жытня — 25, 30
- Кленова — 2, 2А, 6, 14
- Пшенычна — 16, 25
- Степовый пров. — 8
- Шкильна — 1
- Яблунева — 2, 4, 21
- Ягидна — 6, 10, 15, 22, 26, 46
С 09:00-21:00 (на 12 часов подряд) исчезнет электричество в городе Олександрия. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:
- Андрия Демченка — 1, 3-4, 6-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
- Евгена Чыкаленка — 1, 3, 6-13, 15-16, 18-42, 42А
- Марии Козынець — 1-7, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28
- Васыля Выбрыка — 1-3, 3А, 5, 7-8, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 35, 37
- Мыхайла Донця — 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-11, 13-19, 21, 23, 25
- Олександра Козьмы — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Остапа Вышни — 6
- Самийла Велычка — 1-2, 8, 27, 31, 35, 91
- Фабрычна — 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31-32, 32А, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
- Анатолия Перепади — 1К1, 1К3-1К5, 7-12, 14-15, 17-30, 32-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-76, 78-101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125, 131, 133
- Джерельна — 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22
- Дмытра Вышневецького — 2-11, 14-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
- Попова пров. — 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26
- Борыса Нечерды — 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15
- Бори Бєлого пров. — 1, 4
- Будивельныкив просп. — 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31
- Вавилова пров. — 1, 3-4, 6-10, 14, 16
- Володымыра Коляды пров. — 1-12, 14
- Героив Крут — 3, 6-7, 10-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
- Героив Рятувальныкив — 1-2, 4-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42
- Гориховый пров. — 12
- Грабовського пров. — 4, 6, 8, 10, 12
- Ивана Багряного — 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9
- Ивана Выговського — 3-19, 22, 24
- Илли Зверева — 3, 6-8, 10
- Илли Шевченка — 5, 9-10, 12
- Карпа Хазана пров. — 1-4
- Квиткова — 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53
- Кленова — 3-4, 10
- Котляревського — 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21
- Крынычна — 3, 11
- Леонида Коваленка — 1-6, 8-11, 13-18, 20, 22, 24, 26
- Лисова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Маруси Чурай — 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17, 19-24, 27-33, 35, 37-39, 41-46, 48
- Мыколаивська — 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 21-24, 26, 28-32, 34, 37, 39
- Мыколы Борысова — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
- Мыколы Стрельцова пров. — 2, 4, 8, 10
- Мыру — 1-7, 9, 11-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69
- Молодижный пров. — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 5-8, 8А, 9-12
- Нагорна — 2-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41
- Неонилы Бузаньовои — 5, 7, 9
- Новопразьке шосе — 97-125, 129, 131, 133
- Ноя Морозовського пров. — 1-5, 7
- Одеська — 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
- Озерна — 1, 5, 9, 13
- Озирный пров. — 4, 6
- Пырогова пров. — 3-7, 9, 15, 17
- Порфырия Вострыкова пров. — 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30
- Рєпина — 1А, 2, 2А, 3-4, 6-8, 10-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28, 30
- Стороживська — 2-33
- Черкаська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37.
Последние новости Украины:
