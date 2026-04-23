Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 24 квітня будуть тривати за десятками адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

У Кіровоградській області 24 квітня запроваджуються планові графіки відключення світла, які матимуть виключно технічний характер. Обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Йдеться про комплекс інженерних заходів, спрямованих на модернізацію електромереж, підвищення їхньої надійності та безперебійності роботи.

В селі Григорівка з 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику, проте лише за окремими адресами. Світла не буде на вулицях:

  • Дібровна — 41
  • Либідська — 3-5, 7, 7А, 10-12, 32, 38, 42, 46, 52
  • Озерна — 2, 6, 8, 14, 16

З 09:00–17:00 години триватимуть в селі Іванівка. Знеструмлять наступні вулиці:

  • Зоряна — 5, 11, 19
  • Польова — 2-5, 7-8, 11, 13, 16, 18, 20, 28, 31, 34-35, 47-48
  • Світанкова — 2, 5, 11, 19

З 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Лозуватка, проте лише в будинках, що розташовані на вулицях:

  • Весняний пров. — 14
  • Житня — 25, 30
  • Кленова — 2, 2А, 6, 14
  • Пшенична — 16, 25
  • Степовий пров. — 8
  • Шкільна — 1
  • Яблунева — 2, 4, 21
  • Ягідна — 6, 10, 15, 22, 26, 46

світло, відключення електроенергії

З 09:00–21:00 (на 12 годин поспіль) зникне електрика в місті Олександрія. Обмеження триватимуть на наступних вулицях:

  • Андрія Демченка — 1, 3-4, 6-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
  • Євгена Чикаленка — 1, 3, 6-13, 15-16, 18-42, 42А
  • Марії Козинець — 1-7, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28
  • Василя Вибрика — 1-3, 3А, 5, 7-8, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 35, 37
  • Михайла Донця — 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-11, 13-19, 21, 23, 25
  • Олександра Козьми — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
  • Остапа Вишні — 6
  • Самійла Величка — 1-2, 8, 27, 31, 35, 91
  • Фабрична — 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31-32, 32А, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
  • Анатолія Перепаді — 1К1, 1К3-1К5, 7-12, 14-15, 17-30, 32-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-76, 78-101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125, 131, 133
  • Джерельна — 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22
  • Дмитра Вишневецького — 2-11, 14-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
  • Попова пров. — 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26
  • Бориса Нечерди — 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15
  • Борі Бєлого пров. — 1, 4
  • Будівельників просп. — 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31
  • Вавілова пров. — 1, 3-4, 6-10, 14, 16
  • Володимира Коляди пров. — 1-12, 14
  • Героїв Крут — 3, 6-7, 10-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
  • Героїв Рятувальників — 1-2, 4-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42
  • Горіховий пров. — 12
  • Грабовського пров. — 4, 6, 8, 10, 12
  • Івана Багряного — 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9
  • Івана Виговського — 3-19, 22, 24
  • Іллі Звєрєва — 3, 6-8, 10
  • Іллі Шевченка — 5, 9-10, 12
  • Карпа Хазана пров. — 1-4
  • Квіткова — 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53
  • Кленова — 3-4, 10
  • Котляревського — 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21
  • Кринична — 3, 11
  • Леоніда Коваленка — 1-6, 8-11, 13-18, 20, 22, 24, 26
  • Лісова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • Марусі Чурай — 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17, 19-24, 27-33, 35, 37-39, 41-46, 48
  • Миколаївська — 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 21-24, 26, 28-32, 34, 37, 39
  • Миколи Борисова — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
  • Миколи Стрельцова пров. — 2, 4, 8, 10
  • Миру — 1-7, 9, 11-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69
  • Молодіжний пров. — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 5-8, 8А, 9-12
  • Нагорна — 2-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41
  • Неоніли Бузаньової — 5, 7, 9
  • Новопразьке шосе — 97-125, 129, 131, 133
  • Ноя Морозовського пров. — 1-5, 7
  • Одеська — 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
  • Озерна — 1, 5, 9, 13
  • Озірний пров. — 4, 6
  • Пирогова пров. — 3-7, 9, 15, 17
  • Порфирія Вострикова пров. — 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30
  • Рєпіна — 1А, 2, 2А, 3-4, 6-8, 10-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28, 30
  • Сторожівська — 2-33
  • Черкаська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: які можливості доступні українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто зможе отримати щомісяця додаткову тисячу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: що найбільше бʼє по гаманцю.