Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає зміни для одного з регіональних рейсів, що курсує між обласними центрами.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області стосується № 804/803 Рівне–Львів, який почав зупинятися на ще одній станції, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Рівненській області проінфорували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Йдеться про Радивилів, де відтепер пасажири можуть здійснювати посадку та висадку. Зміни запроваджують поступово, починаючи з першої декади травня.

Тому графік руху в Рівненській області протягом місяця буде відрізнятися. Для зручності пасажирів вже оприлюднено точний час прибуття і відправлення пасажирського складу на станції Радивилів.

Зокрема, з 5 травня № 804/803 Рівне – Львів прибуватиме о 09:02 та вирушатиме о 09:04, а у зворотному напрямку Львів – Рівне зупинка запланована о 17:55 з відправленням о 17:56.

Водночас, з 28 травня розклад зміниться. У напрямку Рівне – Львів потяг зупинятиметься у Радивилові з 08:24 до 08:25, а у напрямку Львів – Рівне з 17:54 до 17:56.

Такі нововведення мають практичне значення для жителів регіону, адже Радивилів розташований на межі Рівненської та Львівської областей.

Це дозволяє спростити пересування для тих, хто працює або навчається в сусідніх містах. Крім того, поява нової зупинки може вплинути на збільшення пасажиропотоку та створити більш зручну альтернативу автобусним перевезенням.

Представники залізниці радять пасажирам уважно перевіряти розклад перед поїздкою, оскільки у період впровадження можливі коригування часу курсування.

Квитки на цей рейс можна придбати у касах вокзалів, а також через офіційний сайт перевізника або мобільний застосунок.

