На рынке труда появились новые предложения, среди которых варианты работы для пенсионеров в Кировоградской области.

Работа для пенсионеров в Кировограде представлена ​​среди актуальных вакансий, обнародованных на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Работодатели предлагают разные форматы занятости, включая занятость в торговле, сфере обслуживания и на автозаправочных комплексах.

Одной из вакансий является представитель торговых автомобилей в дистрибуционной компании продуктов питания в Кропивницком.

Заработная плата составляет от 30 000 до 33 000 грн., дополнительно предусмотрена компенсация горючего и амортизации.

Обязанности включают в себя ведение клиентской базы, формирование заказов, заключение договоров, контроль дебиторской задолженности и анализ рынка. Среди требований указывается умение вести деловые переговоры и желаемый опыт продаж.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области может быть представлена ​​в сфере ухода. Частный пансионат «Помощь близким» в Кропивницком приглашает сиделку или младшую медицинскую сестру с зарплатой от 11 000 до 15 000 грн.

Работодатель предлагает различные варианты графика, в том числе 3/3, 7/7 или 15/15, а также обеспечивает проживание и питание за счет заведения.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области доступна и в сфере автозаправочных станций. Компания OKKO ищет младшего оператора, то есть заправщика, с заработной платой около 14 200 грн плюс чаевые.

Данная должность предусматривает официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, больничные и медицинское страхование. Среди обязанностей указана заправка автомобилей, консультирование клиентов и поддержание чистоты на территории АЗК.

