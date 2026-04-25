Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області представлена серед актуальних вакансій, оприлюднених на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Роботодавці пропонують різні формати зайнятості, включно з зайнятістю у торгівлі, сфері обслуговування та на автозаправних комплексах.

Однією з вакансій є представник торговельний на авто у дистрибуційній компанії продуктів харчування у Кропивницькому.

Заробітна плата становить від 30 000 до 33 000 грн, додатково передбачена компенсація пального та амортизації.

Обовʼязки включають ведення клієнтської бази, формування замовлень, укладання договорів, контроль дебіторської заборгованості та аналіз ринку. Серед вимог зазначається вміння вести ділові переговори та бажаний досвід у продажах.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області також може бути представлена у сфері догляду. Приватний пансіонат «Допомога близьким» у Кропивницькому запрошує доглядальницю або молодшу медичну сестру із зарплатою від 11 000 до 15 000 грн.

Роботодавець пропонує різні варіанти графіка, зокрема 3/3, 7/7 або 15/15, а також забезпечує проживання та харчування за рахунок закладу.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області доступна і в сфері автозаправних станцій. Компанія OKKO шукає молодшого оператора, тобто заправника, із заробітною платою близько 14 200 грн плюс чайові.

Дана посада передбачає офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування. Серед обов’язків зазначено заправку автомобілів, консультування клієнтів та підтримання чистоти на території АЗК.

