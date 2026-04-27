Плановые и профилактические технические работы вызвали график отключения света в Винницкой области на 28 апреля.

Графики отключения света в Винницкой области на 28 апреля будут действовать в ряде населенных пунктов из-за проведения важных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Плановые и профилактические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. Для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Винницкой области на 28 апреля.

С 9 до 16 часов в селе Грушка будут дополнительно действовать отключения, которые охватят следующие улицы:

40-риччя Жовтня — № 500, 520

Базарна — № 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24

Вышнева — № 1, 5, 6, 10

Затышна — № 5, 11, 13

Кирова — № 500

Ленина — № 500

Лисова — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 39, 41

Мыру — № 1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105

Польова — № 1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48

Сонячна — № 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706

Шевченка — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501

Щастя — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31

С 9 до 16 часов в селе Вильне будут дополнительно выключать свет. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Мыру — № 1, 2, 7, 600

Перемогы Украины — № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Сонячна — № 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

пров. Польовый — № 1, 2, 3, 4

С 9 до 16 часов в селе Бандышивка не будет электричества, однако обесточат только следующие улицы:

Затышна — № 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 500

Комунарів — № 12

Лисова — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 31, 40, 702

Молодижна — № 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 54А, 56, 59, 60, 62, 68, 68А, 70, 76, 92, 94, 500, 501, 57

Перемогы — № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25/1, 26, 27, 29, 30, 32, 32А, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132

Рична — № 1

Садова — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 32, 40, 42, 44, 46, 53, 54, 56

Сонячна — № 1, 3, 3/2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 53, 54, 67, 76, 78, 506, 507

Центральна — № 1/2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

Последние новости Украины:

