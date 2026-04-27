Графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 квітня діятимуть у низці населених пунктів через проведення важливих робіт, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
Планові та профілактичні технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання. Для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 квітня.
З 9 до 16 години в селі Грушка додатково діютимуть вимкнення, які охоплять наступні вулиці:
- 40-річчя Жовтня — № 500, 520
- Базарна — № 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24
- Вишнева — № 1, 5, 6, 10
- Затишна — № 5, 11, 13
- Кірова — № 500
- Леніна — № 500
- Лісова — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 39, 41
- Миру — № 1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105
- Польова — № 1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48
- Сонячна — № 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706
- Шевченка — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501
- Щастя — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31
З 9 до 16 години в селі Вільне додатково вимикатимуть світло. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:
- Миру — № 1, 2, 7, 600
- Перемоги України — № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24
- Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Сонячна — № 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11
- пров. Польовий — № 1, 2, 3, 4
З 9 до 16 години в селі Бандишівка не буде електрики, проте знеструмлять лише наступні вулиці:
- Затишна — № 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 500
- Комунарів — № 12
- Лісова — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 31, 40, 702
- Молодіжна — № 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 54А, 56, 59, 60, 62, 68, 68А, 70, 76, 92, 94, 500, 501, 57
- Перемоги — № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25/1, 26, 27, 29, 30, 32, 32А, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132
- Річна — № 1
- Садова — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 32, 40, 42, 44, 46, 53, 54, 56
- Сонячна — № 1, 3, 3/2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 53, 54, 67, 76, 78, 506, 507
- Центральна — № 1/2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.
