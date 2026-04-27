Планові та профілактичні технічні роботи викликали графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 квітня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 квітня діятимуть у низці населених пунктів через проведення важливих робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Планові та профілактичні технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання. Для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 квітня.

З 9 до 16 години в селі Грушка додатково діютимуть вимкнення, які охоплять наступні вулиці:

40-річчя Жовтня — № 500, 520

Базарна — № 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24

Вишнева — № 1, 5, 6, 10

Затишна — № 5, 11, 13

Кірова — № 500

Леніна — № 500

Лісова — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 39, 41

Миру — № 1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105

Польова — № 1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48

Сонячна — № 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706

Шевченка — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501

Щастя — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31

З 9 до 16 години в селі Вільне додатково вимикатимуть світло. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Миру — № 1, 2, 7, 600

Перемоги України — № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Сонячна — № 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

пров. Польовий — № 1, 2, 3, 4

З 9 до 16 години в селі Бандишівка не буде електрики, проте знеструмлять лише наступні вулиці:

Затишна — № 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 500

Комунарів — № 12

Лісова — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 31, 40, 702

Молодіжна — № 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 54А, 56, 59, 60, 62, 68, 68А, 70, 76, 92, 94, 500, 501, 57

Перемоги — № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25/1, 26, 27, 29, 30, 32, 32А, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132

Річна — № 1

Садова — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 32, 40, 42, 44, 46, 53, 54, 56

Сонячна — № 1, 3, 3/2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 53, 54, 67, 76, 78, 506, 507

Центральна — № 1/2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

