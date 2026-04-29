Работа для пенсионеров в Одесской области расширяется благодаря новым вакансиям в сервисном секторе, логистике и сфере недвижимости, сообщает Politeka.

Рынок трудоустройства в регионе постепенно изменяет подход к кандидатам постарше. Работодатели все чаще предлагают гибкие графики, смешанные форматы занятости и оплату, привязанную к результату или отработанным изменениям.

Среди актуальных предложений – должность кондитера-оформителя в одесском Gagarinn Food Hub. Рабочие задания включают в себя декорирование десертов, подготовку праздничных изделий и поддержание порядка на производственном участке. Заработок формируется из ставки в смену и дополнительного процента от продаж.

Отдельно открыт набор водителей-экспедиторов с удостоверениями категорий B и C. Функционал предусматривает доставку товаров в город и область по фиксированному графику пять дней в неделю со стабильной ежемесячной оплатой.

Также появились предложения в сфере продаж жилой недвижимости. Агентства ищут менеджеров по работе с новостройками, где доход зависит от заключенных сделок и может существенно варьироваться.

На этом фоне работа для пенсионеров в Одесской области все чаще рассматривается как реальный вариант возвращения к профессиональной активности с учетом опыта и навыков.

Аналитики рынка труда отмечают, что привлечение работников старшего возраста становится более системным, а бизнес адаптирует вакансии под более широкий возрастной спектр кандидатов.

Эксперты ожидают, что спрос на такие вакансии будет сохраняться на фоне изменений в структуре занятости региона.

