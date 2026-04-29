Робота для пенсіонерів в Одеській області дедалі частіше розглядається як реальний варіант повернення до професійної активності з урахуванням досвіду та навичок.

Робота для пенсіонерів в Одеській області розширюється завдяки новим вакансіям у сервісному секторі, логістиці та сфері нерухомості, передає Politeka.

Ринок працевлаштування в регіоні поступово змінює підхід до кандидатів старшого віку. Роботодавці дедалі частіше пропонують гнучкі графіки, змішані формати зайнятості та оплату, прив’язану до результату або відпрацьованих змін.

Серед актуальних пропозицій — посада кондитера-оформлювача в одеському Gagarinn Food Hub. Робочі завдання включають декорування десертів, підготовку святкових виробів і підтримання порядку на виробничій ділянці. Заробіток формується зі ставки за зміну та додаткового відсотка від продажів.

Окремо відкрито набір водіїв-експедиторів із посвідченнями категорій B та C. Функціонал передбачає доставку товарів у межах міста й області за фіксованим графіком п’ять днів на тиждень із стабільною щомісячною оплатою.

Також з’явилися пропозиції у сфері продажу житлової нерухомості. Агентства шукають менеджерів для роботи з новобудовами, де дохід залежить від укладених угод і може суттєво варіюватися.

Аналітики ринку праці зазначають, що залучення працівників старшого віку стає системнішим, а бізнес адаптує вакансії під ширший віковий спектр кандидатів.

Експерти очікують, що попит на такі вакансії надалі зберігатиметься на тлі змін у структурі зайнятості регіону.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.