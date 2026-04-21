В Николаеве готовятся к изменению тарифов на перевозку пассажиров, и подорожание проезда может произойти уже в конце апреля.

Подорожание проезда в Николаеве может стать реальностью уже с 27 апреля, ведь соответствующие проекты решений были обнародованы на сайте городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о пересмотре стоимости билетов в маршрутных такси, где цена зависит от протяженности маршрута. Такой подход планируется применить для более точного учета расходов перевозчиков и реальной длины поездок.

Согласно обнародованным документам, в городе предлагают установить базовую стоимость поездки на уровне 18 гривен для маршрутов протяженностью до 10 км.

Если маршрут превышает это расстояние, пассажирам придется платить 20 гривен. Таким образом, подорожание проезда в Николаеве будет напрямую зависеть от того, насколько далеко пролегает конкретный маршрут.

Отдельно предусмотрены повышенные тарифы для отдаленных районов города. В частности, в Варваровке стоимость поездки может составить 20 гривен, в Матвеевке и Великой Корени она достигнет 25 гривен.

Ав Малой Коренисе предлагают установить тариф в 30 гривен. Такие изменения объясняют тем, что эти направления имеют особую специфику перевозок, приближенную к пригородным условиям.

Проекты решений касаются сразу нескольких перевозчиков, среди которых "Приватавтолюкс", "МИС", "ТФТ", "ИВА", "Эталонавто", "Гуриг-Сервис", "Авто-Виола", "Алан-Техно" и "Евротранстехсервис".

Именно эти компании обслуживают значительную часть маршрутной сети города, поэтому изменения могут ощутить большинство пассажиров.

В то же время для школьников подорожание проезда в Николаеве не предполагается. Как и раньше, учащиеся 1-12 классов смогут оплачивать только половину стоимости билета в период с 1 сентября по 1 июня.

Обязательным условием остается наличие ученического билета, который нужно предъявлять во время поездки.

