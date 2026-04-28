Графики отключения света будут продолжаться в Кировоградской области из-за ремонтных и плановых работ, запланированных на 29 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».



Графики отключения света были подготовлены в Кировоградской области на 29 апреля. Отключения будут производиться заранее определенным расписанием и в четко установленные часы, что позволяет частично минимизировать неудобства для потребителей.

В населенном пункте Олександрия с 08:00 до 20:00 (в течение 12 часов подряд) будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Зацепляют они следующие улицы:

Маруси Чурай — №24, 27–33, 35, 37, 39, 41–45, 42, 44, 46, 48

Нагорна — №2–7, 9–11, 11А, 13–15, 15А, 16–19, 21–27, 29, 31, 33, 33А

пров. Володымыра Коляды — №1–2, 4, 6, 8

пров. Гориховый — №12

Репина — №1А, 2–4, 2А, 3–4, 6–8, 10–14, 12А, 18

С 09:00–17:00 часа исчезнет электричество в селе Обознивка, однако ограничения будут продолжаться только по указанным адресам:

Польова — №1, 1А, 1б–1з, 2–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–41, 43–47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Незалежности — №29

В селе Покровське не будет электричества с 09:00–17:00. Ограничат электричество в домах, расположенных по следующим адресам:

Садова — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27–28, 30–31, 34, 36, 36А, 38–39, 39А, 41–45, 45А, 46, 48–50, 50А, 51–52, 54, 58, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 88, 92, 96

Зарична — №1, 3, 5А, 7А, 11, 13, 14Б, 30, 32–34, 36–37, 55К18, 58

Набережна — №5–10, 10А, 11–13.

Последние новости Украины:

