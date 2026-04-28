Графіки відключення світла будуть тривати у Кіровоградській області через ремонтні та планові роботи, заплановані на 29 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Графіки відключення світла підготували у Кіровоградській області на 29 квітня. Відключення здійснюватимуться заздалегідь визначеним розкладом і у чітко встановлені години, що дозволяє частково мінімізувати незручності для споживачів.

В населеному пункті Олександрія з 08:00 до 20:00 (протягом 12 годин поспіль) триватимуть додаткові графіки відключення світла. Зачепялть вони наступні вулиці:

Марусі Чурай — №24, 27–33, 35, 37, 39, 41–45, 42, 44, 46, 48

Нагорна — №2–7, 9–11, 11А, 13–15, 15А, 16–19, 21–27, 29, 31, 33, 33А

пров. Володимира Коляди — №1–2, 4, 6, 8

пров. Горіховий — №12

Рєпіна — №1А, 2–4, 2А, 3–4, 6–8, 10–14, 12А, 18

З 09:00–17:00 години зникне електрика в селі Обознівка, проте обмеження будуть тривати тільки за визначеними адресами:

Польова — №1, 1А, 1б–1з, 2–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–41, 43–47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Незалежності — №29

В селі Покровське не буде електрики з 09:00–17:00 години. Обмежать електрику в будинках, що розташовані за такими адресами:

Садова — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27–28, 30–31, 34, 36, 36А, 38–39, 39А, 41–45, 45А, 46, 48–50, 50А, 51–52, 54, 58, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 88, 92, 96

Зарічна — №1, 3, 5А, 7А, 11, 13, 14Б, 30, 32–34, 36–37, 55К18, 58

Набережна — №5–10, 10А, 11–13.

