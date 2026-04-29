Дефицит продуктов в Одесской области может усилиться из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков в Украине, что прогнозируют аграрные эксперты на 2026 год, сообщает Politeka.

По оценкам аналитика ассоциации Ягодничества Украины Дениса Миронова, в этом сезоне абрикосов может быть меньше на 40-60%, а персиков - на 30-50% по сравнению со средними показателями предыдущих лет. Причиной стали февральские и апрельские похолодания, повредившие значительную часть цветочных почек.

Специалисты отмечают, что наиболее пострадали центральные и южные регионы, где косточковые культуры зацветают раньше. Именно там погодные аномалии нанесли наиболее ощутимый ущерб будущему урожаю.

Поэтому на рынке формируется риск дефицита, который Украина сможет частично компенсировать импортом. Однако даже поставки из-за границы не способны полностью покрыть возможный спрос.

Среди ключевых поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. Они обеспечивают основную долю импортных поставок, но их объемов может быть недостаточно при масштабных потерях урожая.

Аналитики предупреждают: в зависимости от ситуации, цены на абрикосы и персики могут вырасти от 20% до 80%. Наиболее резкое удорожание ожидается при глубоком дефиците на внутреннем рынке.

Отдельно эксперты объясняют, что абрикос особенно чувствительной культурой. Даже кратковременное понижение температуры до минусовых значений во время цветения может уничтожить значительную часть завязи. Дополнительным фактором риска становится отсутствие опыления из-за низкой активности пчел в холодную погоду.

Важную роль играет длительность заморозков. Если похолодание длится недолго, часть урожая можно сохранить благодаря естественной устойчивости растений или агротехническим методам, таким как задымление или обогрев садов. Однако длительные холодные периоды делают эти меры малоэффективными.

На этом фоне дефицит продуктов в Одесской области может ощутиться из-за сокращения поставок фруктов, поскольку регион в значительной степени зависит от общеукраинского рынка и импортных поставок в пиковые сезоны.

Источник

Последние новости Украины:

