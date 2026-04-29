Дефіцит продуктів в Одеській області може посилитися через значні втрати врожаю абрикосів і персиків в Україні, що прогнозують аграрні експерти на 2026 рік, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітика асоціації Ягідництво України Дениса Миронова, цього сезону абрикосів може бути менше на 40–60%, а персиків — на 30–50% у порівнянні зі середніми показниками попередніх років. Причиною стали лютневі та квітневі похолодання, які пошкодили значну частину квіткових бруньок.

Фахівці зазначають, що найбільше постраждали центральні та південні регіони, де кісточкові культури зацвітають раніше. Саме там погодні аномалії завдали найбільш відчутної шкоди майбутньому врожаю.

Через це на ринку формується ризик дефіциту, який Україна зможе частково компенсувати імпортом. Однак навіть постачання з-за кордону не здатне повністю покрити можливий попит.

Серед ключових постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Вони забезпечують основну частку імпортних поставок, але їхніх обсягів може бути недостатньо у разі масштабних втрат урожаю.

Аналітики попереджають: залежно від ситуації ціни на абрикоси та персики можуть зрости від 20% до 80%. Найбільш різке подорожчання очікується у разі глибокого дефіциту на внутрішньому ринку.

Окремо експерти пояснюють, що абрикос є особливо чутливою культурою. Навіть короткочасне зниження температури до мінусових значень під час цвітіння може знищити значну частину зав’язі. Додатковим фактором ризику стає відсутність запилення через низьку активність бджіл у холодну погоду.

Важливу роль відіграє тривалість заморозків. Якщо похолодання триває недовго, частину врожаю ще можна зберегти завдяки природній стійкості рослин або агротехнічним методам, таким як задимлення чи обігрів садів. Проте тривалі холодні періоди роблять ці заходи малоефективними.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Одеській області може відчутися через скорочення постачання фруктів, оскільки регіон значною мірою залежить від загальноукраїнського ринку та імпортних поставок у пікові сезони.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.