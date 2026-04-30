Подорожание проезда в Тернопольской области объясняют экономическими факторами, повлиявшими на транспортную отрасль в регионе.

Подорожание проезда в Тернопольской области состоится с 1 мая после утверждения новых тарифов в Байковецкой общине для автобусных маршрутов общего пользования, передает издание Politeka.

Решение принял исполнительный комитет сельского совета после обращения перевозчика ФЛП Королика А.Б. Основным аргументом стал существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов, что напрямую повлияло на себестоимость пассажирских перевозок. Дополнительно, финансовые расчеты прошли проверку независимой аудиторской компании, которая подтвердила их обоснованность.

Обновленные расценки распространяются на ряд направлений, в частности, маршрут №19/1 «Дубовцы – Байковцы», а также №19/2 «Гаи-Шевченковские – Тернополь» и №19/3 «Охримовцы – Шляхтинцы – Байковцы». Таким образом, изменения охватывают ключевые транспортные сообщения общины с областным центром и окрестными населенными пунктами.

В обществе подчеркивают, что корректировка стоимости является вынужденной мерой, направленной на поддержание стабильной работы перевозчиков и сохранение регулярности рейсов.

В этом контексте подорожание проезда в Тернопольской области объясняют экономическими факторами, которые повлияли на транспортную отрасль в регионе и нуждаются в адаптации тарифной политики к новым условиям.

Кроме того, в Тернополе сообщалось о новом графике движения транспорта.

В частности, с 18 апреля в городе возобновили курсировку автобуса по маршруту «Ул. Львовская – Вторые дачи». Этот рейс сезонный и работает в определенные дни.

Автобусы отправляются каждую среду и субботу с ул. Львовской в ​​7.40 и 17.40, а в обратном направлении от дачных обществ выезжают в 08.00 и 18.00.

