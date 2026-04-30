Подорожчання проїзду в Тернопільській області відбудеться з 1 травня після затвердження нових тарифів у Байковецькій громаді для автобусних маршрутів загального користування, передає видання Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет сільської ради після звернення перевізника ФОП Королика А.Б. Основним аргументом стало суттєве зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, що напряму вплинуло на собівартість пасажирських перевезень. Додатково фінансові розрахунки пройшли перевірку незалежної аудиторської компанії, яка підтвердила їх обґрунтованість.

Оновлені розцінки поширюються на низку напрямків, зокрема маршрут №19/1 «Дубівці – Байківці», а також №19/2 «Гаї-Шевченківські – Тернопіль» і №19/3 «Охримівці – Шляхтинці – Байківці». Таким чином, зміни охоплюють ключові транспортні сполучення громади з обласним центром та навколишніми населеними пунктами.

У громаді підкреслюють, що коригування вартості є вимушеним заходом, спрямованим на підтримку стабільної роботи перевізників і збереження регулярності рейсів.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Тернопільській області пояснюють економічними факторами, які вплинули на транспортну галузь у регіоні та потребують адаптації тарифної політики до нових умов.

Крім того, в Тернополі повідомляли про новий графік руху транспорту.

Зокрема, з 18 квітня у місті відновили курсування автобуса за маршрутом «Вул. Львівська – Другі дачі». Цей рейс є сезонним і працює у визначені дні.

Автобуси відправляються щосереди і щосуботи з вул. Львівської о 7:40 та 17:40, а у зворотному напрямку від дачних товариств виїжджають о 08:00 та 18:00.

