Ограничения движения транспорта в Тернополе принесут определенные неудобства местным жителям, поэтому рассказываем об этом больше.

Ограничение движения транспорта в Тернополе будет введено с 30 апреля из-за проведения текущего ремонта дорожного покрытия на отдельных городских улицах, сообщает Politeka.

Работы продлятся несколько дней и коснутся двух важных участков, которыми ежедневно пользуется значительное количество водителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Тернопольского городского совета со ссылкой на решение исполнительного комитета.

Временные ограничения в организации дорожного движения в Тернополе связаны с необходимостью обновления покрытия и повышения безопасности передвижения по городу.

В период работ в зонах ремонта установят соответствующие дорожные знаки и временную схему проезда.

Городские власти подчеркивают, что ограничение движения транспорта в Тернополе является плановым мероприятием, направленным на улучшение состояния дорожной инфраструктуры.

Водителей просят быть внимательными и заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Изменения будут касаться двух улиц:

с 30 апреля по 5 мая – улица Леся Курбаса (на участке от дома №4 до №6А);

с 30 апреля по 10 мая – улица Мирона Тарнавского (от улицы Защитников Украины в направлении улицы Киевской).

В эти периоды проезд авто на указанных отрезках будет частично перекрыт или усложнен из-за работы дорожной техники и выполнения ремонтных работ.

Учитывая ситуацию, водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за изменениями организации объезда.

Из-за временных работ на дорогах возможны задержки и увеличение времени в пути, особенно в часы пик. Поэтому жителям города рекомендуют планировать поездки заранее и по возможности выбирать альтернативные пути проезда.

