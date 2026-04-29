Обмеження руху транспорту в Тернополі принесуть певні незручності для місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Обмеження руху транспорту в Тернополі запровадять з 30 квітня через проведення поточного ремонту дорожнього покриття на окремих міських вулицях, повідомляє Politeka.

Роботи триватимуть кілька днів і зачеплять дві важливі ділянки, якими щодня користується значна кількість водіїв.

Про це проінформували на офіційному сайті Тернопільської міської ради з посиланням на рішення виконавчого комітету.

Тимчасові обмеження в організації дорожнього руху в Тернополі пов’язані з необхідністю оновлення покриття та підвищення безпеки пересування містом.

На період робіт у зонах ремонту встановлять відповідні дорожні знаки та тимчасову схему проїзду.

Міська влада наголошує, що обмеження руху транспорту в Тернополі є плановим заходом, спрямованим на покращення стану дорожньої інфраструктури.

Водіїв просять бути уважними та заздалегідь враховувати зміни під час планування маршрутів.

Зміни стосуватимуться двох вулиць:

з 30 квітня по 5 травня - вулиця Леся Курбаса (на ділянці від будинку №4 до №6А);

з 30 квітня по 10 травня - вулиця Мирона Тарнавського (від вулиці Захисників України у напрямку вулиці Київської).

У ці періоди проїзд авто на зазначених відрізках буде частково перекрито або ускладнено через роботу дорожньої техніки та виконання ремонтних робіт.

З огляду на ситуацію, водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та уважно стежити за змінами організації обʼїзду.

Через тимчасові роботи на дорогах можливі затримки та збільшення часу у дорозі, особливо у години пік. Тому мешканцям міста рекомендують планувати поїздки заздалегідь і за можливості обирати альтернативні шляхи проїзду.

