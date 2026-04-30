Новий графік руху транспорту у Львові буде чинних до наступних змін.

У зв’язку з міськими урочистостями та обмеженнями в центральній частині оприлюднено новий графік руху транспорту у Львові, який змінює маршрути електротранспорту на 2 травня, пише Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У суботу, під час святкування 770-річчя міста, з 13:00 до 14:30 буде тимчасово закрито проїзд на площі Ринок, а також на вулицях Руській і Беринди. Через це корекції торкнуться двох трамвайних маршрутів.

Рух першого трамвая спрямовують від залізничного вокзалу через Городоцьку, Івана Гонти, Підвальну, Личаківську, Мечникова до Погулянки. Другий маршрут курсуватиме через Коновальця, Чупринки, Нечуя-Левицького, Вітовського, Франка, Личаківську та завершуватиметься на Пасічній.

Додатково в той самий часовий проміжок перекриють ділянку проспекту Свободи біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Щоб уникнути зміни схеми руху тролейбуса №33, на лінію випустять машини з автономною системою живлення.

У цей період електротранспорт у центральній частині розвертатиметься в іншій точці — поблизу фігури Матері Божої, що дозволить зберегти безперервність руху без додаткових зупинок.

Управління транспорту міста просить пасажирів та водіїв врахувати тимчасові обмеження і заздалегідь планувати альтернативні маршрути. Після завершення подій перевезення повернуться до стандартної схеми, а новий графік руху транспорту у Львові втратить чинність до наступних змін.

У міській раді просять мешканців заздалегідь врахувати зміни, аби легше орієнтуватися в русі транспорту під час святкових подій.

