Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня меняется стоимость водоснабжения и водоотведения для населения, передает Politeka.

Решения объясняют ростом затрат на содержание инженерной инфраструктуры. В городском совете отмечают, что, несмотря на корректировку, часть разницы в тарифах и дальше будут покрывать из бюджета общины. В то же время, финансовая нагрузка с 2022 года существенно возросла — с около 500 тысяч до почти 3 миллионов гривен ежемесячно.

К изменениям бытовые потребители платили 31,08 грн. за водоснабжение и 23,88 грн. за водоотвод, вместе 54,96 грн. После обновления расценок стоимость будет составлять 57,24 грн. и 30,96 грн. соответственно, что в сумме дает 88,20 грн.

Для сравнения, в других общинах региона тарифы различаются: в Баре – 72,89 грн, в Шаргороде – 96,71 грн, в Немирове – 88,72 грн, в Хмельнике – 86,46 грн, в Гневане – 85,50 грн, в Тиврове – 67,55 грн.

В городских властях подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области постепенно изменяет структуру ежемесячных расходов домохозяйств, в частности в Жмеринке, где новые начисления начнут действовать уже с начала лета.

Кроме того, в Виннице сообщалось о подорожании проезда.

Согласно документу, обнародованному на сайте Винницкого городского совета, базовая цена разовой поездки в маршрутном такси может быть установлена ​​на уровне 25 гривен.

Для части пригородных направлений предусмотрены более высокие тарифы. Так, проезд в деревни Щетки и Писаревка на маршрутах №30А и №30Б предлагают оценить в 30 гривен.

Наибольшую стоимость среди предлагаемых направлено в Гавришевку. На маршруте №34А цена разового билета может составить 35 гривен.

