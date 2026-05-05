Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксоване в Жмеринській громаді, де з 1 червня змінюється вартість водопостачання та водовідведення для населення, передає Politeka.

Рішення пояснюють зростанням витрат на утримання інженерної інфраструктури. У міській раді зазначають, що попри коригування, частину різниці в тарифах і надалі покриватимуть із бюджету громади. Водночас фінансове навантаження з 2022 року суттєво зросло — з близько 500 тисяч до майже 3 мільйонів гривень щомісяця.

До змін побутові споживачі сплачували 31,08 грн за водопостачання та 23,88 грн за водовідведення, разом 54,96 грн. Після оновлення розцінок вартість складатиме 57,24 грн і 30,96 грн відповідно, що в сумі дає 88,20 грн.

Для порівняння, в інших громадах регіону тарифи різняться: у Барі — 72,89 грн, у Шаргороді — 96,71 грн, у Немирові — 88,72 грн, у Хмільнику — 86,46 грн, у Гнівані — 85,50 грн, у Тиврові — 67,55 грн.

У міській владі підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області поступово змінює структуру щомісячних витрат домогосподарств, зокрема у Жмеринці, де нові нарахування почнуть діяти вже з початку літа.

Крім того, у Вінниці повідомляли про подорожчання проїзду.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті Вінницької міської ради, базова ціна разової поїздки в маршрутному таксі може бути встановлена на рівні 25 гривень.

Для частини приміських напрямків передбачені вищі тарифи. Так, проїзд до сіл Щітки та Писарівка на маршрутах №30А і №30Б пропонують оцінити у 30 гривень.

Найбільшу вартість серед запропонованих має напрямок до Гавришівки. На маршруті №34А ціна разового квитка може сягнути 35 гривень.

