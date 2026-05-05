Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в ключевых категориях потребительской корзины, в частности, молоке, колбасе и сметане, где в течение месяца наблюдаются колебания и постепенный рост стоимости, передает Politeka.

По данным мониторинга, молоко Яготинское 2,6% (900 мл) в мае 2026 года в среднем стоит 57,22 грн. В разных торговых сетях цена варьируется: от 44,99 грн у Novus до 68,00 грн у Megamarket, тогда как у Auchan и Metro показатели держатся на уровне около 58 грн. По сравнению с апрелем, когда средняя стоимость составила 54,23 грн., зафиксирован рост на 3,17 грн.

Динамика в течение месяца была неравномерной: после периода стабильности на уровне 54,05 грн в первой половине апреля цены несколько раз менялись, опускаясь до 51,95 грн и поднимаясь до 57,22 грн в начале мая. Такая амплитуда свидетельствует о нестабильности на рынке молочной продукции.

В сегменте мясных изделий также отмечается рост. Колбаса вареная «Алан молочная» (400 г) в настоящее время стоит в среднем 176,10 грн. У Metro цена составляет 178,20 грн, у Novus — 174,00 грн. Для сравнения, в апреле средний показатель составил 167,09 грн, что означает повышение на 9,10 грн.

В течение месяца стоимость этого продукта менялась постепенно: от 149 грн. в середине апреля до стабилизации на уровне более 170 грн. в конце периода. Пиковые значения закрепились уже в начале мая.

Отдельно фиксируется движение цен на сметану «Простонаше» 20% (340 г). Средний показатель в мае составляет 63,33 грн., тогда как месяцем ранее он был 68,49 грн. Несмотря на всеобщее снижение в апреле, в конце периода произошел новый рост до 71,85 грн.

Таким образом, подорожание продуктов в Запорожье носит неравномерный характер: отдельные товары демонстрируют постепенный рост стоимости, в то время как другие проходят через краткосрочные колебания перед новым повышением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: что изменилось в выплатах.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где украинцам искать дом.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: какие проблемы возникли перед жителями.