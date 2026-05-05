Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у ключових категоріях споживчого кошика, зокрема молоці, ковбасі та сметані, де протягом місяця спостерігаються коливання та поступове зростання вартості, передає Politeka.

За даними моніторингу, молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у травні 2026 року в середньому коштує 57,22 грн. У різних торгових мережах ціна варіюється: від 44,99 грн у Novus до 68,00 грн у Megamarket, тоді як в Auchan та Metro показники тримаються на рівні близько 58 грн. Порівняно з квітнем, коли середня вартість становила 54,23 грн, зафіксовано зростання на 3,17 грн.

Динаміка протягом місяця була нерівномірною: після періоду стабільності на рівні 54,05 грн у першій половині квітня, ціни кілька разів змінювалися, опускаючись до 51,95 грн і піднімаючись до 57,22 грн на початку травня. Така амплітуда свідчить про нестабільність на ринку молочної продукції.

У сегменті м’ясних виробів також відзначається зростання. Ковбаса варена «Алан молочна» (400 г) нині коштує в середньому 176,10 грн. У Metro ціна становить 178,20 грн, у Novus — 174,00 грн. Для порівняння, у квітні середній показник був 167,09 грн, що означає підвищення на 9,10 грн.

Протягом місяця вартість цього продукту змінювалася поступово: від 149 грн у середині квітня до стабілізації на рівні понад 170 грн наприкінці періоду. Пікові значення закріпилися вже на початку травня.

Окремо фіксується рух цін на сметану «Простонаше» 20% (340 г). Середній показник у травні становить 63,33 грн, тоді як місяцем раніше він був 68,49 грн. Попри загальне зниження у квітні, у кінці періоду відбулося нове зростання до 71,85 грн.

Таким чином, Подорожчання продуктів у Запоріжжі має нерівномірний характер: окремі товари демонструють поступове зростання вартості, тоді як інші проходять через короткострокові коливання перед новим підвищенням.

