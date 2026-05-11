Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже фиксируется и в других областях, что отражает рост расходов на базовые сервисы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в Вознесенске касается обновления стоимости сбора, транспортировки и захоронения бытовых отходов, которое планируется ввести после согласования процедуры, сообщает Politeka.

Об этом сообщает городской совет со ссылкой на коммунальное предприятие, отвечающее за санитарную очистку территории. Ориентировочный запуск новых расчетов рассматривается с 1 июня 2026 года.

По предварительным оценкам, изменение финансовых условий составит около 55 процентов. В предприятии объясняют такой рост увеличением минимальной заработной платы, налоговой нагрузки, а также значительным подорожанием горючего, электроэнергии и водоснабжения. Дополнительно учитывают расходы по ремонту и обслуживанию технического парка.

Действующая система расчетов, по словам специалистов, больше не покрывает фактических затрат, из-за чего деятельность становится убыточной. Именно поэтому возникла необходимость пересмотра стоимости всех категорий потребителей.

После обновления для населения сумма будет составлять от 88,25 до 111,50 гривны на одного человека ежемесячно — в зависимости от объема накопления отходов. Для учреждений бюджетного сектора предусмотрено 410,54 гривны за кубический метр, а для других хозяйствующих субъектов — 522,57 гривны. Отдельно услуга похорон может достигать 80,70 гривны за кубометр.

Свои предложения и замечания жители могут подать в течение семи дней с момента обнародования проекта.

