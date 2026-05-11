Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області вже фіксується і в інших сферах, що відображає зростання витрат на базові сервіси.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області у Вознесенську стосується оновлення вартості збору, транспортування та захоронення побутових відходів, яке планують запровадити після погодження процедури, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє міська рада з посиланням на комунальне підприємство, яке відповідає за санітарне очищення території. Орієнтовний запуск нових розрахунків розглядають з 1 червня 2026 року.

За попередніми оцінками, зміна фінансових умов становитиме близько 55 відсотків. У підприємстві пояснюють таке зростання збільшенням мінімальної заробітної плати, податкового навантаження, а також суттєвим подорожчанням пального, електроенергії та водопостачання. Додатково враховують витрати на ремонт і обслуговування технічного парку.

Чинна система розрахунків, за словами фахівців, більше не покриває фактичні витрати, через що діяльність стає збитковою. Саме тому виникла потреба перегляду вартості для всіх категорій споживачів.

Після оновлення для населення сума становитиме від 88,25 до 111,50 гривні на одну особу щомісяця — залежно від обсягу накопичення відходів. Для установ бюджетного сектору передбачено 410,54 гривні за кубічний метр, а для інших суб’єктів господарювання — 522,57 гривні. Окремо послуга захоронення може досягати 80,70 гривні за кубометр.

Свої пропозиції та зауваження жителі громади можуть подати протягом семи днів з моменту оприлюднення проєкту.

У контексті загальної ситуації в регіоні підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області вже фіксується і в інших сферах, що відображає зростання витрат на базові сервіси.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.