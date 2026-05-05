Графіки відключення світла у Полтавській області носять плановий характер через ремонтні роботи, які триватимуть 6 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям показали планові детальні графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 6 травня. Радимо заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

З 08:00 до 16:30 години вимкнуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження торкнуться села Ковалі за наступними адресами:

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Ярівська (б. 92а)

Центр

Червоногорянська (б. 17а)

З 08:00 до 16:30 години зникне електрика у смт.Чорнухи у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Знеструмлять такі адреси:

Базарна (б. 6, 6А),

Богдана В`язовського (б. 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 9),

Богдана Хмельницького (б. 2, 2ж, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 63),

Загорянська (б. 3, 4),

пров.Загорянський (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а/1),

Злагоди (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 13, 29, 40, 42, 48),

Космонавтів (б. 1, 1 а, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Котляревського (б. 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73),

Коцюбинського (б. 3, 6),

Кривоноса (б. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 61),

Лесі Українки (б. 1, 1а, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26),

пров.Лесі Українки (б. 1, 2, 3, 4, 6),

Масленнікова (б. 1, 1а, 2, 2А, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20),

Мележика (б. 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 66, 66а),

пров.Мележика (б. 61),

Миру (б. 7, 9, 11, 17, 21, 23, 23А, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 113),

Молодіжна (б. 25),

Незалежності (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Травнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19б, 19Г, 20, 21, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30),

пров.Травневий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20),

Центральна (б. 3, 3/2, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24).

