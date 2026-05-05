Новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает изменение времени отправления и прибытия пригородных рейсов, курсирующих через регион.

Новый график движения поездов в Кировоградской области был введен с 4 мая 2026 для пригородных составов сообщением Долинская – Николаев-Грузовой и в обратном направлении, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Кировоградской области проинформировали на странице Одесской железной дороги в Facebook.

Согласно обновленному расписанию, часть рейсов начала курсировать по новому графику уже с 4 мая.

№6313 "Долинская – Николаев-Грузовой" теперь отправляется в 13:00 и прибывает в 17:22, тогда как ранее отправление было в 13:17, а прибытие в 17:28.

В обратном направлении №6314 "Николаев-Грузовой – Долинская" отправляется в 8:02 и прибывает в 12:20, вместо предварительного расписания 8:40 и 12:47.

Следующий этап изменений в Кировоградской области вступил в силу с 5 мая. С этого дня по новому графику начали курсировать еще два пригородных поезда.

В частности, №6317 "Долинская – Николаев-Грузовой" теперь отправляется в 1:37 и прибывает в 6:15. Ранее он отправлялся в 3:10 и прибывал в 7:30.

В свою очередь №6318 "Николаев-Грузовой – Долинская" начал курсировать с отправлением в 19:40 и прибытием в 23:57, тогда как предварительное расписание предполагало 18:58 и 23:28 соответственно.

Все указанные рейсы курсируют ежедневно, кроме воскресенья. Это означает, что пассажирам следует заранее планировать свои поездки с учетом обновлений в расписании.

Это поможет избежать опозданий или неудобств во время путешествий. Специалисты советуют внимательно проверять время отправления перед поездкой, поскольку изменения затронули как утренние, так и дневные и вечерние рейсы.

