Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області запровадили з 4 травня 2026 року для приміських складів сполученням Долинська – Миколаїв-Вантажний та у зворотному напрямку, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Кіровоградській області поінформували на сторінці Одеської залізниці у Facebook.

Згідно з оновленим розкладом, частина рейсів почала курсувати за новим графіком уже з 4 травня.

№6313 "Долинська – Миколаїв-Вантажний" відтепер вирушає о 13:00 та прибуває о 17:22, тоді як раніше відправлення було о 13:17, а прибуття о 17:28.

У зворотному напрямку №6314 "Миколаїв-Вантажний – Долинська" вирушає о 8:02 та прибуває о 12:20, замість попереднього розкладу 8:40 та 12:47.

Наступний етап змін у Кіровоградській області набув чинності з 5 травня. Від цього дня за новим графіком почали курсувати ще два приміські поїзди.

Зокрема, №6317 "Долинська – Миколаїв-Вантажний" тепер відправляється о 1:37 та прибуває о 6:15. Раніше він вирушав о 3:10 і прибував о 7:30.

У свою чергу №6318 "Миколаїв-Вантажний – Долинська" почав курсувати з відправленням о 19:40 та прибуттям о 23:57, тоді як попередній розклад передбачав 18:58 та 23:28 відповідно.

Усі зазначені рейси курсують щоденно, окрім неділі. Це означає, що пасажирам варто заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням оновлень у розкладі.

Це допоможе уникнути запізнень або незручностей під час подорожей. Фахівці радять уважно перевіряти час відправлення перед поїздкою, оскільки зміни торкнулися як ранкових, так і денних та вечірніх рейсів.

