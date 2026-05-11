Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у частині міського електротранспорту відображає загальну тенденцію зростання витрат у комунальній сфері.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області готується в Кам’янському, де виконавчий комітет міської ради розглядає рішення щодо зміни тарифу в міському електричному транспорті, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють місцеві джерела з посиланням на профільні інформаційні канали. Ініціатива стосується роботи комунального підприємства «Транспорт», яке забезпечує перевезення пасажирів трамваями у місті.

У міській владі пояснюють, що перегляд вартості пов’язаний із необхідністю підтримати стабільну роботу підприємства та забезпечити безпечне функціонування рухомого складу. Окремо наголошується, що чинні витрати більше не відповідають попереднім розрахункам.

Серед ключових причин називають подорожчання електроенергії, що безпосередньо впливає на собівартість перевезень. Також зросли ціни на запасні частини та витратні матеріали, необхідні для ремонту і технічного обслуговування транспорту.

Додатковим фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати, що збільшило загальні витрати на утримання персоналу комунального підприємства.

За попередніми даними, тариф на трамвайні перевезення планують підняти на 2 гривні. Якщо зараз поїздка коштує 8 гривень, то після змін вона становитиме 10 гривень.

Розгляд питання запланований на засіданні виконкому в травні. У разі ухвалення відповідного рішення воно почне діяти з 1 червня 2026 року.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у частині міського електротранспорту відображає загальну тенденцію зростання витрат у комунальній сфері, що змушує переглядати чинні тарифи для збереження стабільної роботи перевізників.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.