У спеціально облаштованому просторі пенсіонери можуть отримати гуманітарну допомогу у Полтаві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигяляді важливих для життя безкоштовних послуг, повідомляє видання Politeka.net.

Деталі оприлюднили на сайті благодійного фонду Карітас.

У Полтаві працює соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку, створений Благодійним фондом «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів. Ініціатива спрямована на допомогу мешканцям міста та внутрішньо переміщеним особам віком від 60 років (пенсіонерам), які потребують додаткової турботи та підтримки.

У спеціально облаштованому просторі відвідувачам безкоштовно надають широкий спектр послуг. Зокрема, йдеться про первинний медичний моніторинг, який включає вимірювання тиску, рівня глюкози в крові, сатурації та проведення кардіограми. Також доступні фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати.

Окремий напрям роботи центру — підтримка фізичного та психологічного здоров’я. Для цього організовують лікувальну гімнастику, спрямовану на збереження активності у поважному віці, а також проводять групові тренінги та індивідуальні консультації з психологом.

Значну увагу приділяють і творчій реабілітації — відвідувачі можуть долучитися до арттерапії, зокрема малювання, ліплення чи декоративного розпису.

Центр також став місцем для спілкування та дозвілля. Тут працюють клуби за інтересами — читацькі, музичні, кулінарні, а також організовуються танці, кіноперегляди та інші спільні активності, що допомагають подолати соціальну ізоляцію.

Особливе місце у роботі закладу займає організація гуманітарної допомоги у вигляді щоденного харчування. Гарячі обіди, які готують соціальні працівники, не лише забезпечують повноцінне меню, а й створюють атмосферу турботи.

Центр працює щодня з 09:00 до 17:00 за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24, і відкритий для всіх, хто потребує підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.