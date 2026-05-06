Прогноз на неделю с 7 по 13 мая в Харькове показывает изменение погодных условий от ясных дней до облачной и дождливой погоды.

Прогноз погоды на неделю с 7 по 13 мая в Харькове указывает на постепенное снижение температуры и увеличение облачности ближе к середине периода, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 7 по 13 мая в Харькове с сайта sinoptik.ua свидетельствует, что наиболее комфортной будет первая половина недели, тогда как дальше условия ухудшатся.

7 мая ожидается ясное небо. Температура воздуха ночью будет +13°, утром +17°, днем ​​до +21°, вечером около +17°. Атмосферное давление стабильно на уровне 749 мм рт. ст., ветер будет достигать 4.3 м/с, осадки не прогнозируются.

8 мая на протяжении всего дня будет облачно. Ночью температура составит +14°, днем ​​поднимется до +20°, к вечеру снизится до +15°. Вероятность осадков вырастет до 55% вечером, возможен мелкий дождь. Ветер усилится до 4.3 м/с.

9 мая небо будет облачным. Температура ночью будет +13°, днем ​​до +17°, вечером +14°. Влажность воздуха повысится до 93% в утренние часы.

10 мая ожидается более прохладная атмосфера. Ночью температура опустится до +12°, днем ​​поднимется до +17°. Солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадки маловероятны.

11 мая станет одним из самых нестабильных дней. Температура будет колебаться от +12° ночью до +22° днем. В течение дня возможен мелкий дождь.

12 мая ситуация несколько стабилизируется. Температура останется в пределах +12° ночью и +22° днем. Небо будет облачным, однако осадков не прогнозируют.

13 мая также облачно. Температура воздуха составит +14° ночью и до +21° днем. Вероятность дождя днем ​​вырастет до 53%, но осадки будут кратковременными и завершатся к вечеру.

Прогноз погоды с 7 по 13 мая в Харькове указывает, что, несмотря на временное похолодание и дожди в середине периода, в конце недели температура снова начнет выравниваться.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.