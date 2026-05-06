\u041f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437 \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0438\u0436\u0434\u0435\u043d\u044c \u0437 7 \u0434\u043e 13 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u0443 \u0425\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0432\u043a\u0430\u0437\u0443\u0454 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u0432\u0435 \u0437\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0438 \u0442\u0430 \u0437\u0431\u0456\u043b\u044c\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0445\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0447\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434\u0443, \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u043b\u044f\u0454 Politeka.\r\n\u041f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437 \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438 \u0437 7 \u0434\u043e 13 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u0443 \u0425\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0456\u0437 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0443 sinoptik.ua \u0441\u0432\u0456\u0434\u0447\u0438\u0442\u044c, \u0449\u043e \u043d\u0430\u0439\u0431\u0456\u043b\u044c\u0448 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u044e \u0431\u0443\u0434\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0448\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0438\u0436\u043d\u044f, \u0442\u043e\u0434\u0456 \u044f\u043a \u0434\u0430\u043b\u0456 \u0443\u043c\u043e\u0432\u0438 \u043f\u043e\u0433\u0456\u0440\u0448\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f.\r\n7 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u043e\u0447\u0456\u043a\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u044f\u0441\u043d\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e. \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0442\u0440\u044f \u0432\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0438\u043c\u0435 +13°, \u0432\u0440\u0430\u043d\u0446\u0456 +17°, \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043e +21°, \u0443\u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0456 \u0431\u043b\u0438\u0437\u044c\u043a\u043e +17°. \u0410\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0438\u0441\u043a \u0441\u0442\u0430\u0431\u0456\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u0456\u0432\u043d\u0456 749 \u043c\u043c \u0440\u0442. \u0441\u0442., \u0432\u0456\u0442\u0435\u0440 \u0434\u043e\u0441\u044f\u0433\u0430\u0442\u0438\u043c\u0435 4.3 \u043c\/\u0441, \u043e\u043f\u0430\u0434\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f.\r\n8 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u043e\u043c \u0443\u0441\u044c\u043e\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0445\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e. \u0412\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 +14°, \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c \u043f\u0456\u0434\u043d\u0456\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e +20°, \u0443\u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0456 \u0437\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e +15°. \u0419\u043c\u043e\u0432\u0456\u0440\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043e\u043f\u0430\u0434\u0456\u0432 \u0437\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435 \u0434\u043e 55% \u0443\u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0456, \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438\u0439 \u0434\u0440\u0456\u0431\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u0449. \u0412\u0456\u0442\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e 4.3 \u043c\/\u0441.\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n9 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u043d\u0435\u0431\u043e \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u0430\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0445\u043c\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c. \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0438\u043c\u0435 +13°, \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043e +17°, \u0443\u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0456 +14°. \u0412\u043e\u043b\u043e\u0433\u0456\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u0456\u0442\u0440\u044f \u043f\u0456\u0434\u0432\u0438\u0449\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e 93% \u0443 \u0440\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438.\r\n10 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u043e\u0447\u0456\u043a\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u0456\u0448\u0430 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430. \u0412\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e +12°, \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c \u043f\u0456\u0434\u043d\u0456\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u043b\u0438\u0448\u0435 \u0434\u043e +17°. \u0421\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0440\u0456\u0434\u043a\u043e \u0437’\u044f\u0432\u043b\u044f\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437-\u0437\u0430 \u0445\u043c\u0430\u0440, \u0430\u043b\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0434\u0438 \u043c\u0430\u043b\u043e\u0439\u043c\u043e\u0432\u0456\u0440\u043d\u0456.\r\n11 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0437 \u043d\u0430\u0439\u0431\u0456\u043b\u044c\u0448 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u0456\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445 \u0434\u043d\u0456\u0432. \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u0456\u0434 +12° \u0432\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0434\u043e +22° \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u043e\u043c \u0434\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0456 \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438\u0439 \u0434\u0440\u0456\u0431\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u0449.\r\n12 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0456\u044f \u0442\u0440\u043e\u0445\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0456\u043b\u0456\u0437\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0435\u0436\u0430\u0445 +12° \u0432\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0442\u0430 +22° \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c. \u041d\u0435\u0431\u043e \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u0430\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0445\u043c\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c, \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0442\u043d\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0430\u0434\u0456\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c.\r\n13 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0436 \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0445\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e. \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0442\u0440\u044f \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 +14° \u0432\u043d\u043e\u0447\u0456 \u0442\u0430 \u0434\u043e +21° \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c. \u0419\u043c\u043e\u0432\u0456\u0440\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e\u0449\u0443 \u0432\u0434\u0435\u043d\u044c \u0437\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435 \u0434\u043e 53%, \u0430\u043b\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0434\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442\u044c \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u0447\u0430\u0441\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0456 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u0432\u0435\u0447\u043e\u0440\u0430.\r\n\u041f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437 погоди з 7 до 13 травня у Харкові вказує, що попри тимчасове похолодання і дощі у середині періоду, наприкінці тижня температура знову почне вирівнюватися. 