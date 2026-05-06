У травні на Харківщині очікуються тимчасові зміни у русі приміських поїздів та вводиться новий графік.

Новий графік руху поїздів в Харківській області охопить кілька важливих рейсів, якими користуються українці, повідомляє видання Politeka.net.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на офіційномцу Телеграм-каналі.

У травні на Харківщині очікуються тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Як повідомляють залізничники, коригування графіків і частково маршрутів пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках колій. Мета таких робіт — підвищення безпеки перевезень та забезпечення стабільного функціонування залізничної інфраструктури.

Подібні заходи є необхідними для оновлення інфраструктури, адже регулярне технічне обслуговування колій дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити більш комфортні умови для пасажирів у майбутньому.

Новий графік руху поїздів в Харківській області діятиме у кілька періодів: 7, 8, 11–15 та 18–21 травня. У ці дні пасажирам варто бути особливо уважними, адже частина рейсів курсуватиме за зміненим часом відправлення та прибуття.

Зокрема, приміський поїзд №6295 сполученням Огульці — Полтава-Південна вирушатиме раніше звичного часу — о 16:15 замість 16:34. Це означає, що пасажирам варто завчасно прибувати на станцію, аби не пропустити рейс.

Також змін зазнає рух поїзда №6915 Харків-Пасажирський — Огульці. Він відправлятиметься о 14:56 і прибуватиме о 16:05, що раніше, ніж передбачалося попереднім графіком. Аналогічні коригування торкнуться й інших напрямків.

Поїзд №6920 Огульці — Люботин курсуватиме з відправленням о 19:08 та прибуттям о 19:33. Водночас рейс №6916 Огульці — Харків-Пасажирський вирушатиме о 16:30 та прибуватиме до кінцевої станції о 17:38.

Зміни також стосуються поїзда №6921 Харків-Пасажирський — Огульці, який відправлятиметься о 18:01 і прибуватиме о 19:32. Усі ці коригування є тимчасовими та діятимуть лише на період проведення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.