Обмеження руху транспорту у Львові запровадять на одній із центральних ділянок міста через масштабні дорожні роботи.

Обмеження руху транспорту у Львові пов’язані з ремонтом вулиці Винниченка, де з 8 травня повністю перекриють проїзд на ділянці від вул. Лисенка до вул. Кривоноса, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті міської ради зазначають, що вже у п’ятницю, 8 травня, розпочнуться роботи з оновлення дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту у Львові на цій ділянці триватимуть орієнтовно один місяць, а завершення ремонту планують приблизно до 8 червня.

Міська влада просить водіїв завчасно врахувати зміни та планувати маршрути з урахуванням перекриття.

У межах робіт передбачено повне оновлення дорожнього полотна, впорядкування тротуарів та облаштування двох острівців безпеки.

Також планують змінити організацію паркування для приватного транспорту та автобусів, щоб зробити пересування більш безпечним і впорядкованим як для водіїв, так і для пішоходів.

У Галицькій районній адміністрації пояснюють, що ця ділянка є важливою для об’їзду центральної частини міста, однак її стан після зими суттєво погіршився, що й стало підставою для капітального втручання.

Під час робіт проїзд до вул. Кривоноса та вул. Замкової організують в об’їзд через вул. Лисенка, далі через вул. Міклухо-Маклая та вул. Гуцульську з виїздом на вул. Кривоноса.

Обмеження руху транспорту у Львові на Винниченка стосуються ділянки площею понад 3 тис. м², де роботи виконуватиме підрядна організація ТОВ «Шляховик». У міській раді додають, що проєкт реалізовують із відтермінуванням оплати.

Раніше на цій вулиці вже проводили частковий ремонт, зокрема у березні оновлювали ямкові ділянки лівої смуги, після чого рух тимчасово відновлювали. Водночас, права смуга залишалася закритою до початку повноцінного асфальтування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.