Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійним фондом «Карітас» у межах періодичних гуманітарних акцій, повідомляє Politeka.

Видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві оголошуються залежно від наявних ресурсів і кількості сформованих продовольчих наборів.

У фонді зазначають, що такі видачі не є постійними і проводяться лише за наявності можливостей. Саме тому мешканцям радять регулярно стежити за офіційним телеграм-каналом «Карітас».

Там публікуються актуальні оголошення про дати реєстрації, умови участі та категорії отримувачів. Без цієї інформації легко пропустити чергову хвилю допомоги.

Останнє оголошення про видачу продовольчої підтримки було в телеграм-каналі 10 березня 2026 року. Тоді Карітас проводив видачу наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Важливою умовою було те, що люди переїхали до міста або області у період лютий-березень 2026 року та раніше не отримували таку допомогу в організації.

Окремо визначалися категорії вразливості, серед яких були люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи або інвалідністю з дитинства.

Особи з важкими захворюваннями, люди віком від 60 років, самотні матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб, багатодітні родини, а також вагітні жінки і матері з дітьми до трьох років.

У фонді підкреслюють, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві з’являються у форматі окремих гуманітарних хвиль і залежать від фінансування та наявності ресурсів.

Тому мешканцям радять не чекати постійних графіків, а слідкувати за оновленнями в офіційних джерелах, щоб вчасно подати заявку і отримати необхідну допомогу.

