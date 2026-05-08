Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області охоплює одразу кілька напрямків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано в Чорноморську, де з 1 травня оновили одразу кілька платіжних позицій для мешканців, передає Politeka.

У місті квартплата збільшилася приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за кожен квадратний метр щомісяця. Паралельно переглянули й систему поводження з побутовими відходами — нарахування зросли на 36% та досягли 43,85 грн з однієї особи на місяць.

Місцеві служби повідомляють, що частина раніше чинних пільгових умов більше не застосовується. Найвідчутніше це позначиться на домогосподарствах з електричним опаленням, тоді як інші категорії споживачів матимуть менше фінансове навантаження.

Енергетичний сегмент країни наразі утримує базову ставку електроенергії на рівні 4,32 грн за кВт-год. Попри завершення попереднього регулювання наприкінці квітня, офіційних рішень щодо негайного перегляду поки не оприлюднено.

Для домогосподарств, які користувалися зимовою пільгою 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня діє стандартна модель розрахунку без сезонних знижок через завершення опалювального періоду.

Газовий ринок залишається більш стабільним: компанія «Нафтогаз» продовжила дію тарифного плану «Фіксований», тож до квітня 2027 року вартість ресурсу становить 7,96 грн за кубометр для чинних клієнтів із автоматичним переходом.

Окремі зміни торкнулися водного господарства в регіоні. У Кілійській громаді комунальне підприємство переглянуло розцінки через здорожчання електроенергії та закупівельних витрат: водопостачання піднялося до 63,41 грн, а водовідведення — до 57,65 грн за кубометр.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області охоплює одразу кілька напрямків — від утримання житла до ресурсного забезпечення, формуючи нову структуру щомісячних витрат для населення Чорноморська та сусідніх громад.

