Подорожание продуктов в Киевской области самая большая нагрузка ощущается именно в категории мясных изделий.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируют на примере базовых товаров, где за месяц ощутимо изменились розничные цены на консервы, хлеб и мясные изделия, сообщает Politeka.

Самый заметный рост наблюдается в сегменте маринованных огурцов бренда Верес (500 г). Средняя стоимость составляет 112,86 грн. В разных торговых сетях цена колеблется: от 99,00 грн. в Auchan до 131,50 грн. в Megamarket, тогда как Metro и Novus держат уровень 106,92–114,00 грн.

Динамика показывает постепенное повышение за месяц. Если в начале апреля средний показатель составил около 98–103 грн, то уже в начале мая он стабилизировался выше 110 грн. В итоге за период с 06.04.2026 г. рост составил почти 9,90 грн.

Сходная тенденция прослеживается и в сегменте хлебобулочных изделий. Ржаной хлеб "Столичный" (950 г) подорожал до 51,00 грн. В апреле средний уровень держался на отметке 49,85 грн, прирост составляет 2,30 грн. Ценовые колебания совершались постепенно без резких скачков.

Более существенные изменения зафиксированы в мясной группе. Колбаса копченая «Алан Брауншвейская сырокопченая» (375 г) в мае стоит 391,14 грн, тогда как месяцем ранее средний уровень составил 345,52 грн. Таким образом, прирост превысил 116 грн.

В рамках общей картины подорожания продуктов в Киевской области наибольшая нагрузка ощущается именно в категории мясных изделий, в то время как хлеб и бакалея демонстрируют более умеренную, но стабильную восходящую динамику.

Аналитические данные свидетельствуют, что рост цен происходит неравномерно в зависимости от категории товаров и конкретных торговых сетей, однако общий тренд остается восходящим.

