Подорожчання продуктів у Київській області фіксують на прикладі базових товарів, де за місяць відчутно змінилися роздрібні ціни на консерви, хліб і м’ясні вироби, передає Politeka.

Найпомітніше зростання спостерігається у сегменті маринованих огірків бренду «Верес» (500 г). Середня вартість наразі становить 112,86 грн. У різних торгових мережах ціна коливається: від 99,00 грн в Auchan до 131,50 грн у Megamarket, тоді як Metro та Novus тримають рівень 106,92–114,00 грн.

Динаміка показує поступове підвищення протягом місяця. Якщо на початку квітня середній показник був близько 98–103 грн, то вже на початку травня він стабілізувався вище 110 грн. У підсумку за період з 06.04.2026 зростання склало майже 9,90 грн.

Схожа тенденція простежується і в сегменті хлібобулочних виробів. Житній хліб «Столичний» (950 г) подорожчав до 51,00 грн. У квітні середній рівень тримався на позначці 49,85 грн, тож приріст становить 2,30 грн. Цінові коливання відбувалися поступово без різких стрибків.

Більш суттєві зміни зафіксовано у м’ясній групі. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (375 г) у травні коштує 391,14 грн, тоді як місяцем раніше середній рівень становив 345,52 грн. Таким чином, приріст перевищив 116 грн.

У межах загальної картини подорожчання продуктів у Київській області найбільше навантаження відчувається саме в категорії м’ясних виробів, тоді як хліб і бакалія демонструють більш помірну, але стабільну висхідну динаміку.

Аналітичні дані свідчать, що зростання цін відбувається нерівномірно, залежно від категорії товарів і конкретних торгових мереж, однак загальний тренд залишається висхідним.

