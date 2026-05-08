Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве произошло из-за решения исполкома, предполагающего существенный рост стоимости вывоза бытовых отходов для населения и предприятий, передает Politeka.

Городские власти утвердили обновленные расценки для КАТП-1628, согласно которым средний уровень повышения составляет около 77%. Для отдельных категорий потребителей показатели разнятся в зависимости от типа услуги и объемов начислений.

Для жителей города тариф на сбор и транспортировку твердых бытовых отходов вырос с 47,18 до 83,4 грн за условные единицы расчета, что составляет около +76–77%. Для бюджетных учреждений изменение составило примерно +68%, а для других юридических лиц – около +42%.

Отдельно фиксируется резкое удорожание услуг, связанных с крупногабаритными отходами: здесь стоимость поднялась со 106,86 грн до 218,5 грн, то есть более чем вдвое. Также выросли расценки на захоронение мусора – с 11,86 грн до 22,48 грн.

В то же время новые платежи пока не напрямую затрагивают часть жителей многоэтажек, где услуга включена в квартплату через коммунальные ЖЭО. В таких случаях перерасчет будет происходить постепенно и зависит от отдельных решений городских структур.

По информации чиновников, повышение тарифов ограничивается территорией Полтавы. В рамках общины за пределами города планируется проводить отдельные конкурсные процедуры для определения исполнителей услуг.

Фактически повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве является частью обновления системы расчетов в сфере обращения с отходами, что влияет на ежемесячные расходы жителей и бизнеса.

