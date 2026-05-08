Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві відбулося через рішення виконкому, яке передбачає суттєве зростання вартості вивезення побутових відходів для населення та підприємств, передає Politeka.

Міська влада затвердила оновлені розцінки для КАТП-1628, згідно з якими середній рівень підвищення становить близько 77%. Для окремих категорій споживачів показники різняться залежно від типу послуги та обсягів нарахувань.

Для мешканців міста тариф на збирання та транспортування твердих побутових відходів зріс із 47,18 грн до 83,4 грн за умовні одиниці розрахунку, що становить близько +76–77%. Для бюджетних установ зміна склала приблизно +68%, а для інших юридичних осіб — близько +42%.

Окремо фіксується різке подорожчання послуг, пов’язаних із великогабаритними відходами: тут вартість піднялася зі 106,86 грн до 218,5 грн, тобто більш ніж удвічі. Також зросли розцінки на захоронення сміття — з 11,86 грн до 22,48 грн.

Водночас нові платежі поки що не напряму зачіпають частину мешканців багатоповерхівок, де послуга включена до квартплати через комунальні ЖЕО. У таких випадках перерахунок відбуватиметься поступово та залежатиме від окремих рішень міських структур.

За інформацією посадовців, підвищення тарифів обмежується територією Полтави. У межах громади за межами міста планують проводити окремі конкурсні процедури для визначення виконавців послуг.

Фактично підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві є частиною оновлення системи розрахунків у сфері поводження з відходами, що напряму впливає на щомісячні витрати мешканців і бізнесу.

