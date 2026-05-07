Украинцам составили дополнительные графики отключения света, запланированные в Винницкой области на 8 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях продлятся графики отключения света в Винницкой области на 8 мая. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничению.

С 09:00 до 16:00 часов пройдет электричество в городе Жмерынка. Обесточение будет продолжаться только по отдельным адресам:

Володымыра Вынныченка: 20, 42

Ивана Франка: 90

Льва Толстого: 14

Медычна: 5Г

С 09:00 до 16:00 часов будут продолжаться плановые графики отключений света. Они касаются села Станиславчик, но только таких улиц:

1 Травня: 1

Андрия Кузьменка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Коцюбынського: 1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88

Молодижна: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123

Польова: 1А, 1Г

Шкильна: 5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 50Б.

