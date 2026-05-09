Денежная помощь для пенсионеров и других категорий украинцев продолжает оказываться в Киевской области, сообщает издание Politeka.net.

Программу многоцелевой денежной помощи осуществляют совместно Эстонский совет по делам беженцев и благотворительный фонд «Единство за будущее».

Эстонский совет по делам беженцев в мае 2026 года продолжает реализацию программы финансовой поддержки для украинцев, которые из-за войны потеряли стабильные источники дохода. Она направлена ​​на поддержку граждан, пострадавших в результате боевых действий.

Помощь охватывает жителей не только Киевской области, но и Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской.

Решение о предоставлении выплат принимается в индивидуальном порядке после оценки уровня уязвимости заявителя. Такую оценку производит консультант во время телефонного интервью.

При рассмотрении учитывается ряд жизненных обстоятельств, подтверждающих потребность в поддержке. Среди них — потеря кормильца, полное или значительное разрушение жилья в результате боевых действий, наличие инвалидности или серьезных проблем со здоровьем, статус одинокого родителя несовершеннолетних детей, а также ситуации, когда основным источником дохода в семье является женщина.

Отдельно принимаются во внимание малообеспеченные семьи с детьми, домохозяйства с новорожденными детьми, беременными женщинами или кормящими матерями, а также одинокие пенсионеры и другие категории повышенной уязвимости.

В случае положительного решения размер пособия составляет 2220 гривен на одного человека. Выплата назначается на период от одного до трех месяцев в зависимости от региона проживания. Максимально поддержка может быть предоставлена ​​пяти членам одного домохозяйства.

Денежные средства перечисляются непосредственно на банковский счет, который заявитель указывает при оформлении заявки.

Источник: Факты.

